Vojvoda frisa que Fortaleza segue no mercado e comenta contratação de Júnior Santos

Treinador também falou sobre a participação de jogadores da base no início de temporada do Tricolor do Pici

Em coletiva concedida após a vitória diante do Campinense por 2 a 0, o técnico do Fortaleza, Vojvoda, fez uma análise do início da temporada e falou sobre a montagem do elenco do Tricolor. De acordo com o treinador argentino, o Leão ainda deve fazer contratações, especialmente depois da lesão de Moisés e por conta do número de competições que a equipe disputará no ano.

"Vamos incorporar um ou dois jogadores mais e também atletas do suplente para nos ajudar. São muitas competições, jogamos a cada três ou quatro dias e precisamos de um amplo elenco. No campo de contratações, ainda não estão fechadas. Continuamos trabalhando com CIFEC, diretoria e estamos analisando quem chega ao Fortaleza. Há posições que necessitamos reforçar e seguimos trabalhando nisso", destacou.

No campo de contratações, Júnior Santos foi o último reforço anunciado pelo Fortaleza. O jogador esteve, inclusive, no Presidente Vargas no duelo deste sábado, 21. Após o jogo, Vojvoda também falou sobre a chegada do atleta, ressaltando suas características e como poderá encaixá-las no campo.

"A contratação de Júnior Santos, talvez você conheça mais que eu. Eu o conheço do ano passado no Botafogo. Depois, quando surgiu a análise da possibilidade dele, eu, comissão técnica e CIFEC já havíamos analisado junto com a diretoria, mas precisávamos incorporar um atacante. Ele é um atacante mais de força, por fora, mas pode jogar por dentro também e por ambos os lados do campo. É uma característica que não temos em campo e sentimos que ele pode nos ajudar", disse ainda.

Jogadores da base no elenco principal

Com relação aos jogadores que podem ascender da base para o grupo principal, Vojvoda ressaltou o crescimento de Hércules e Sammuel. Apesar de frisar a grande concorrência na equipe titular, o argentino afirmou gostar de dar espaço para os jovens jogadores.

"Eu falo muitas vezes do crescimento do clube e nesse crescimento uma parte importante é o futebol de base. Os jogadores que jogam Sub-20, Sub-23 e que vamos poder contar com eles. É muito difícil, muita concorrência no primeiro time, mas sempre há um espaço para jogadores jovens e eu gosto disso. Ano passado tivemos Hércules e em um momento importante jogou desde o começo, Habraão uma partida importante com o Palmeiras. Agora tem o Sammuel. Vai de pouco a pouco, os jovens precisam do seu tempo, maturidade e, a partir daí, é continuar trabalhando e confiando", acentuou.

