Elenco e comissão técnica do Fortaleza se reapresentam com foco em 2023

O Tricolor do Pici terá pouco mais de duas semanas de preparação antes da estreia oficial na próxima temporada, que acontece diante do Iguatu, pelo Campeonato Cearense, no dia 14 de janeiro

Acabou as férias no Pici. Após cerca de 45 dias de descanso, jogadores e membros da comissão técnica do Fortaleza se reapresentaram ontem no Centro de Excelência Alcides Santos para dar início à preparação visando a temporada de 2023, que terá um calendário recheado de competições importantes.



Os jogadores foram recebidos com uma ação de boas vindas realizada pelo Departamento de Futebol do clube. No kit entregue, além de roupas, toalha e um copo, havia um cartão com a frase "hoje começa a melhor temporada das nossas vidas".



Sobre o assunto Dudu se apresenta ao Fortaleza, e Atlético-GO discute modelo de negociação

Em post, Galhardo afirma estar pronto para 2023 no Fortaleza: "Bateria recarregada"

Caio Alexandre fala sobre rotina no Fortaleza e diz que é "prazeroso" trabalhar no clube

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com Yago Pikachu e o lateral Bruno Pacheco, os dois únicos reforços anunciados até então, o elenco tricolor realizou atividades no campo e tiveram a primeira conversa com o técnico Juan Pablo Vojvoda. Em seguida, os atletas fizeram treinos físicos e técnicos.



O lateral-direito Dudu, apesar de não ter sido oficializado pela diretoria tricolor, se apresentou e esteve no Pici durante o dia de ontem. Um dos principais destaques do Atlético-GO em 2022, o ex-atleta do Dragão fará exames médicos no decorrer da semana com os demais jogadores do plantel e deve ser anunciado em breve como novo contratado do clube.



Os primeiros desafios de 2023

O Fortaleza terá pouco mais de duas semanas de trabalhos antes da estreia oficial. A manutenção de grande parte da base de jogadores que atuaram neste ano é um fator positivo para Vojvoda, já que o plantel possui familiaridade com a metodologia do treinador argentino — ou seja, o comandante não precisará desenvolver um novo trabalho, e sim dar continuidade.



O primeiro desafio do Tricolor do Pici será diante do Iguatu, às 16 horas do dia 14 de janeiro, no Estádio Presidente Vargas, pelo Campeonato Cearense. Campeão das últimas quatro edições do torneio, o Leão chega na competição almejando o pentacampeonato, feito inédito na história do clube.

+ Confira mais notícias sobre o Fortaleza Esporte Clube

Além do estadual, o escrete vermelho-azul-e-branco também terá confrontos válidos pela Copa do Nordeste e pela Copa Libertadores nos dois primeiros meses da temporada.



Segundo a data base divulgada pela CBF, o primeiro jogo do Fortaleza no Nordestão deve acontecer em 22 de janeiro contra o Campinense-PB, com o mando de campo sendo da equipe cearense. Já o duelo diante do Deportivo Maldonado, pela segunda fase pré-eliminar da Libertadores, acontece no dia 23 de fevereiro, no Uruguai.