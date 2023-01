Fortaleza oficializa venda do atacante Robson ao Coritiba por R$ 2,2 milhões

Repórter do caderno de Esportes

Atleta já defendeu o Coxa por duas temporadas e deixa o Tricolor do Pici em definitivo após 105 jogos disputados

O Fortaleza oficializou a saída do atacante Robson. O atleta foi vendido para o Coritiba, conforme antecipado pelo Esportes O POVO, por R$ 2,2 milhões. Ele retorna ao clube paranaense após realizar 105 jogos com a camisa do Leão. Ao todo, o jogador de 31 anos marcou 21 gols e deu 12 assistências em duas temporadas em que o Tricolor conquistou três títulos.

O contrato de Robson com o Fortaleza tinha duração até o final desse ano. O clube paranaense aceitou desembolsar um valor pela compra. O atacante já havia defendido o Coritiba justamente antes de chegar ao Pici, em 2019 e 2020..

Nascido em Campinas, Robson iniciou a carreira profissional na Ponte Preta e depois passou por São Caetano, Comercial, Ferroviária, Rio Claro, São Paulo e Paraná. Entre 2017 e 2018, atuou pelo Bangkok United, da Tailândia. Na volta ao Brasil, escolheu o Coxa.

Nas duas temporadas pelo Leão, o camisa 7 marcou 21 gols e deu 12 assistências. Além disso, conquistou três títulos: dois do Campeonato Cearense e um da Copa do Nordeste. (Com Afonso Ribeiro)

