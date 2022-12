Bruno pertence ao Fortaleza e renovou o vínculo com o Tricolor recentemente até 2024

O Goiás anunciou a chegada do lateral esquerdo Bruno Melo. O jogador assinou contrato de empréstimo com o clube até o fim da temporada 2023.

Bruno pertence ao Fortaleza e renovou o vínculo com o Tricolor recentemente até 2024. Neste ano, defendeu o Corinthians, mas teve poucas oportunidades e atuou somente em 13 jogos.

Já no Leão do Pici os números são maiores. Na temporada passada, somou 39 jogos e três gols.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ Emprestado pelo Fortaleza, Felipe Alves conta por que decidiu atuar no gol: "Goleiro não pagava"

SEJA BEM-VINDO, BRUNO MELO!



O lateral-esquerdo Bruno Melo, de 30 anos, é o novo reforço do Verdão! O atleta assinou contrato com o #MaiorDoCentroOeste até o fim de 2023.



Vamos juntos! pic.twitter.com/8bwgQn9EoO — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) December 30, 2022

Lateral teve passagem apagada pelo Corinthians

Cria da base do Fortaleza, Bruno Melo foi para o Corinthians a pedido do técnico Sylvinho, mas a maioria das partidas que disputou no alvinegro foi sob comando de Vítor Pereira.

A última vez que entrou em campo foi no dia 13 de julho. Na ocasião, o Corinthians perdeu para o Santos por 1 a 0, em duelo de volta pela Copa do Brasil.

Sobre o assunto Paz exalta Boeck e celebra nova fase: "A história não poderia acabar agora"

Agora dirigente, Boeck explica cargo no Fortaleza e afirma: "É uma nova etapa"

Fortaleza amplia gramado do Alcides Santos; obra deve ser entregue em março

Tags