Fortaleza empresta lateral-esquerdo Nathan ao Athletic-MG

O Fortaleza acertou a saída do lateral-esquerdo Nathan, de 24 anos, para o Athletic de Minas Gerais por empréstimo. O jovem defensor foi anunciado pelo novo clube nesta quinta-feira, 5, e firmou contrato até o final de abril deste ano.

A história de Nathan com o Athletic-MG já é longa. O lateral é o jogador com maior quantidade de partidas (61) pelo clube mineiro desde 2018, quando o time de São João del Rei rotomou as atividades no futebol profissional.

Nathan chegou ao Leão do Pici em 2021, por empréstimo junto ao próprio Athletic-MG, quando se destacou defendendo o clube no Campeonato Brasileiro de Aspirantes (sub-23). As boas atuações resultaram na compra do atleta, que firmou contrato definitivo com o escrete vermelho-azul-e-branco.

Em 2022, o lateral-esquerdo foi emprestado ao Athletic-MG para a disputa do Campeonato Estadual e, no segundo semestre, novamente disputou o Brasileiro de Aspirantes pelo Fortaleza. Ao todo, Nathan realizou 21 partidas pelo sub-23 do Tricolor.

“Retornar ao clube que abriu as portas para o início da minha carreira e poder ajudá-lo em competições importantes é algo gratificante para mim. Chego motivado e com o desejo de continuar escrevendo uma história vencedora com esta camisa”, comemorou Nathan.

