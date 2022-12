Ano novo, sonho antigo: Fortaleza encaminha contratação do atacante Lucero

O Fortaleza entra na temporada 2023 próximo de concretizar um sonho antigo para reforçar o setor ofensivo: o atacante Juan Martin Lucero, que estava no Colo-Colo, do Chile, tem acordo encaminhado para defender o clube do Pici no próximo ano, apurou o Esportes O POVO.

O camisa 9 vive um impasse contratual no clube chileno e ficou satisfeito com a oferta tricolor, que já havia tentado a contratação na virada de 2021 para 2022. De acordo com o jornalista Cesar Luis Merlo, o estafe de Lucero entende que poderia quebrar o vínculo com o Cacique por 1 milhão de dólares (em torno de R$ 5,3 milhões na cotação atual).

Diante do cenário e da magnitude da negociação, além da tentativa anterior frustrada, a diretoria do Leão adota cautela e sigilo acerca do tema. A situação, porém, já é considerada bem avançada, com o clube disposto a desembolsar para ter o centroavante argentino de 31 anos, inclusive com um contrato por duas ou três temporadas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Lucero já tinha sido alvo do Fortaleza no final de 2021, após se destacar pelo Veléz Sarsfield, da Argentina, onde marcou 18 gols em 62 partidas. O Tricolor chegou a avançar nas tratativas, mas o atacante optou pelo Colo-Colo, pelo qual acabou enfrentando o time do Pici na Copa Libertadores e balançou as redes.

Em 2022, o camisa 9 fez 39 jogos pelo time chileno e anotou 24 tentos, além de seis assistências para os companheiros.

Sobre o assunto Fortaleza acerta venda do atacante Robson ao Coritiba

Goiás anuncia contratação de Bruno Melo, lateral ex-Fortaleza

Paz exalta Boeck e celebra nova fase: "A história não poderia acabar agora"

Tags