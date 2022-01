Alvo do Fortaleza, Juan Martín Lucero se aproxima de acerto com Colo Colo

Clube chileno leva a melhor na disputa com o Tricolor pelo atacante argentino, ex-Vélez Sarsfield. Leão do Pici segue busca por centroavante para 2022

O Fortaleza não conseguiu um desfecho positivo na negociação com o atacante Juan Martín Lucero, ex-Vélez Sarsfield. O jogador de 30 anos firmou acordo verbal com o Colo Colo, do Chile, e realizará exames médicos nos próximos dias para assinar contrato. A informação foi divulgada pelo jornalista César Luis Merlo, do portal En Cancha, e confirmada pelo Esportes O POVO.

Revelado pelo Defensa y Justicia-ARG, o argentino passou ainda pelo Independiente-ARG antes de se aventurar longe da terra natal: defendeu o Johor FC, da Malásia, e o Tijuana, do México. Retornou à América do Sul para vestir as camisas de Godoy Cruz, Defensa y Justicia novamente e, por último, Vélez.

Em 2021, pelo clube de Buenos Aires, o camisa 19 disputou 68 partidas, anotou 18 gols e deu nove assistências. Os números despertaram a atenção do Tricolor, que busca um centroavante para a nova temporada.

O clube do Pici chegou a avançar na negociação com o estafe de Lucero, mas a concorrência do Colo Colo dificultou o andamento das tratativas para um acordo - o próprio Vélez Sarsfield ainda tentava uma renovação para 2022. Por fim, os chilenos levaram a melhor na disputa.

Anteriormente, o Leão já havia tentado o também argentino Germán Cano, ex-Vasco da Gama-RJ, que pediu valores altos, e Gilberto, ex-Bahia, que priorizou o mercado internacional e destacou ouvir propostas do futebol brasileiro.

Até o momento, o Fortaleza anunciou quatro reforços, todos para o setor defensivo: o goleiro Fernando Miguel e os zagueiros Anthony Landázuri, Brayan Ceballos e Wagner Leonardo.

