Fortaleza acerta venda do atacante Robson ao Coritiba

Após duas temporadas, Robson está de malas prontas para deixar o Pici. O Fortaleza acertou a venda do atacante de 31 anos ao Coritiba, apurou o Esportes O POVO.

Com 105 jogos disputados pelo Tricolor entre 2021 e 2022, o camisa 7 nem esteve presente na apresentação do elenco para a pré-temporada de 2023 enquanto resolvia o destino. O Coxa já havia apresentado proposta pelo atacante, recuou pelos valores exigidos pelo Leão, mas as partes chegaram a um acordo.

O contrato de Robson com o Fortaleza tinha duração até o final do próximo ano, e o clube paranaense aceitou desembolsar um valor pela compra. O atacante já havia defendido o Coritiba justamente antes de chegar ao Pici, em 2019 e 2020.

Trajetória de Robson

Nascido em Campinas, Robson iniciou a carreira profissional na Ponte Preta e depois passou por São Caetano, Comercial, Ferroviária, Rio Claro, São Paulo e Paraná. Entre 2017 e 2018, atuou pelo Bangkok United, da Tailândia. Na volta ao Brasil, escolheu o Coxa.

Nas duas temporadas pelo Leão, o camisa 7 marcou 21 gols e deu 11 assistências. Além disso, conquistou três títulos: dois do Campeonato Cearense e um da Copa do Nordeste. Com a negociação concretizada, o atacante já deve se apresentar no Couto Pereira nos primeiros dias de 2023.

