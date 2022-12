Fortaleza avança em negociação com Atlético-GO e encaminha contratação de Dudu

O Fortaleza está próximo de concretizar a quarta contratação para a temporada 2023. O Esportes O POVO apurou que o clube do Pici avançou nas conversas com o Atlético-GO e tem acordo encaminhado para realizar a compra do lateral-direito Dudu, de 25 anos.

O camisa 2 tem contrato com o Dragão até o final de 2024, mas despertou interesse no mercado da bola pelo desempenho em 2022, apesar do rebaixamento para a Série B. Santos e Cruzeiro já tinham apresentado proposta pelo lateral, mas sem sucesso. O Coritiba entrou na disputa, e o Fortaleza formalizou interesse em adquirir o jogador de forma definitiva.

A boa relação entre os presidentes Marcelo Paz, do Tricolor, e Adson Batista, do Rubro-Negro, facilita um entendimento entre as partes. Os dois, inclusive, estiveram juntos em reunião da Liga Forte Futebol nesta quarta-feira, 21, na sede do Fluminense, no Rio de Janeiro.

Nas últimas semanas, os clubes já tiveram outras negociações: o meia-atacante Wellington Rato, que recebeu oferta do Leão, mas optou pelo São Paulo, e o atacante Igor Torres, que foi cedido ao time goiano por empréstimo. Dudu também entrou na pauta, e as tratativas avançam para um desfecho positivo para o Fortaleza.

Até o momento, o Tricolor anunciou as contratações do lateral-esquerdo Bruno Pacheco, ex-Ceará, e o meia-atacante Yago Pikachu, emprestado pelo Shimizu S-Pulse, do Japão. O goleiro João Ricardo, de saída de Porangabuçu, também já tem acordo fechado até o final de 2024.

Histórico de Dudu

Natural de Brasília, o lateral-direito foi revelado pelo Figueirense, clube pelo qual atuou por dois anos, e depois rumou para o Internacional. Pouco utilizado pelo Colorado, Dudu chegou ao Atlético-GO em 2020 e foi titular absoluto durante as últimas três temporadas.

Em 2022, o camisa 2 disputou 46 jogos, marcou três gols e deu seis assistências.

