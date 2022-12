Alvo do Fortaleza, Wellington Rato é anunciado pelo São Paulo

Neste sábado, 17, o São Paulo anunciou a contratação de Wellington Rato junto ao Atlético-GO. O meia-atacante de 30 anos, que foi um dos alvos do Fortaleza no mercado da bola, assinou vínculo válido até 31 de dezembro de 2025.

"Bem-vindo, Wellington Rato! O meia-atacante é o terceiro reforço do Tricolor para 2023", publicou o São Paulo no Twitter, com um vídeo em que mostra dois gols de Welligton Rato marcados contra o Corinthians na Neo Química Arena.

“Após muita disputa com outros clubes, conseguimos trazer o Wellington Rato. Jogador de empenho e com boa qualidade técnica, que tem características importantes para o nosso elenco e se destacou no ano passado. Seja bem-vindo!”, disse o presidente Julio Casares.

“Desde o início das conversas, o Wellington demonstrou um desejo muito grande de vestir a camisa do São Paulo, sempre exaltando a grandeza do clube, o que fez toda a diferença. É um atleta versátil, que nos chamou a atenção ao longo da última temporada e que chega para fortalecer nosso elenco”, afirmou o diretor de futebol Carlos Belmonte.

“Estou muito feliz de estar aqui e vestir essa camisa. Quero retribuir o carinho dos torcedores que já recebi pelas redes sociais. Estou com muita vontade de vestir essa camisa, porque é a realização de um sonho. Espero ser feliz aqui”, revelou Wellington Rato.

Além do meia-atacante, o São Paulo já confirmou a chegada de outros dois reforços para o ano que vem. O atacante Pedrinho, emprestado pelo Lokomotiv, da Rússia, e o goleiro Rafael, que estava do Atlético-MG, também foram anunciados.

Wellington Rato chamou atenção de Rogério Ceni atuando pelo Atlético-GO na última temporada pela sua versatilidade e resistência física. O meia-atacante pode jogar pelo lado do campo, armador ou mais centralizado no ataque e, em 2022, participou de 70 dos 74 jogos do Dragão.

Com as chegadas de Pedrinho e Wellington Rato, Rogério Ceni vai ganhando opções para escalar o ataque do São Paulo. Há ainda as possíveis vindas de David, do Internacional, e Marcos Paulo, que pertence ao Atlético de Madrid.