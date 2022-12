Com Ceará e Fortaleza, Liga Forte Futebol aprova proposta de fundo de investimentos

Nesta quarta-feira, 21, a Liga Forte Futebol (LFF), que tem Ceará e Fortaleza como integrantes, realizou uma Assembleia Geral Extraordinária, no Rio de Janeiro, para debater sobre a proposta de um fundo de investimentos, que foi apresentada pela XP Investimentos. Na reunião, a oferta foi aprovada por unanimidade.



A proposta aprovada do fundo de investimentos, que é mantido em sigilo, é válida para todos os clubes das LFF, de forma independente, e também para uma possível liga única envolvendo 40 times. A expectativa é de que toda a negociação de investimento seja concluída em até 90 dias.

Ceará e Fortaleza, clubes cearenses na LFF, estiveram presentes na Assembleia Geral Extraordinária desta quarta-feira, 21. O Vovô foi representado por João Paulo, diretor de finanças do clube, enquanto Marcelo Paz representou o Leão do Pici. O presidente do Tricolor, inclusive, é um dos cabeças da liga.

Além da aprovação da proposta do fundo de investimentos, a LFF também formalizou o ingresso do ABC, do Rio Grande do Norte, na liga. Agora, o clube potiguar compõe o grupo de 26 times. Fortaleza, Ceará, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Athletico-PR são alguns dos integrantes.

“A LFF reafirma sua crença de que a distribuição equilibrada das receitas é o ponto de partida para criarmos uma liga forte no Brasil. O maior exemplo de sucesso do mundo é a Premier League, em que a diferença de receita entre o maior e o menor clube é de 1,5x. Não por acaso, a Liga Inglesa é a que gera maiores receitas e teve o maior número de craques na Copa do Mundo”, afirmou a liga em nota oficial.

