Vojvoda e Fortaleza trataram sobre qualificação de funcionários em renovação

Em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, Alex Santiago afirmou que questões como estrutura e qualificação de funcionários do clube foram tratadas com o técnico

A negociação de renovação entre Vojvoda e Fortaleza foi além do lado financeiro e desportivo, como revelou o vice-presidente do Tricolor, Alex Santiago. Em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, o dirigente afirmou que questões como estrutura e qualificação de funcionários do clube também foram tratadas com o técnico.

“Ele entendeu primeiro que todos os aspectos que mostramos nesse projeto – como as melhorias estruturais do clube – eram situações que precisavam ser mudadas, inclusive deu outras dicas e observações do que ele entendia. Projeto de qualificação das pessoas que trabalham no clube: ele se importa muito com as pessoas que trabalham no nosso dia a dia. Projeto sobre montagem de elenco: queremos montar um elenco que permita o Fortaleza ser ainda mais competitivo em 2023”, disse Alex Santiago.

O vice-presidente ainda afirmou que Vojvoda foi convencido de que o projeto desportivo era viável e ressaltou que a negociação foi uma “união de propostas”.

“Dessa maneira, apresentamos para ele vários aspectos de um projeto desportivo, e ele se convenceu não apenas de que o projeto é exequível, como que ele concorda com esse projeto. Então sem sobra de dúvidas foi uma união de propostas”, completou.

Propostas estruturais foram encaminhas antes de renovação

Algumas propostas estruturais de Juan Pablo Vojvoda ao Fortaleza foi encaminhada antes da negociação pela extensão de vínculo. Conforme apurou o Esportes O POVO, o comandante havia solicitado o aumento do campo principal do centro de treinamento da equipe.

O investimento em tecnologia também deve aumentar, já que o treinador gosta de trabalhar com o que de mais moderno existe para o futebol.

Propostas esportivas garantem elenco forte em 2023

O Esportes O POVO também apurou que o Fortaleza prometeu um investimento ousado no elenco para a próxima temporada.

Além da reposição de algumas peças que devem sair, a diretoria prometeu mais reforços, de modo a tornar o grupo maior e mais forte, dando mais opções para que a comissão técnica possa rodar os atletas, devido às muitas competições. Em 2023, o clube disputará o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, a Copa Libertadores e a Série A do Brasileirão.

Vojvoda renovou o contrato com o clube até o fim de 2024, como desejado pela diretoria, tendo em vista o encerramento do mandato do presidente Marcelo Paz na mesma data.

