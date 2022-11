Paz pede humildade no Fortaleza e fim de brigas entre organizadas

Dirigente fez apelo para que as torcidas organizadas do Fortaleza parem de brigar entre si e por humildade no clube. "Eu já vi o Fortaleza em outros momentos lá atrás com a soberba, quando estava por cima, em divisões superiores"

O presidente Marcelo Paz concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta quarta-feira, 16, e aproveitou para fazer dois pedidos aos torcedores, ao clube e às organizadas.

O dirigente começou o discurso pedindo humildade após a temporada histórica para o clube. Apesar do susto na Série A, onde permaneceu 20 rodadas na zona de rebaixamento, o Tricolor deu arrancada no segundo turno e terminou a competição com a classificação para a Libertadores.

O time do Pici ainda conquistou o tetra do Campeonato Cearense e o bi da Copa do Nordeste, além de chegar até as quartas de final da Copa do Brasil e as oitavas de final da Libertadores.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Eu queria fazer dois pedidos para a torcida do Fortaleza. O primeiro é que a gente mantenha a humildade. Isso é muito importante. E eu já vi o Fortaleza em outros momentos lá atrás com a soberba, quando estava por cima, em divisões superiores, e isso não foi legal, e o tempo puniu a gente. Então eu peço que a gente faça o exercício de humildade", afirmou.

"Não é deixar de comemorar, de estar feliz, de celebrar, valorizar o momento do time, mas não cabe qualquer tipo de soberba, porque a soberba precede o fracasso. Então que a gente tenha muito humildade nessa caminhada, que foi o que nos trouxe até aqui”, concluiu.

Sobre o assunto Fortaleza: Marcelo Paz diz que ainda aguarda resposta de Vojvoda

Presidente do Fortaleza confirma interesse em Felipe Jonatan

Vojvoda recusa proposta do Vasco, segundo portal

Apelo para o fim de brigas entre torcidas organizadas

O segundo pedido do presidente foi direcionado às torcidas organizadas. O mandatário do Leão do Pici citou a TUF e a JGT e ressaltou que as confusões só prejudicam o clube.

“E o segundo pedido que eu quero fazer é para as torcidas organizadas do Fortaleza: deixem de brigar. Deixem de usar o ambiente do estádio como ambiente de confronto. Isso não faz bem ao Fortaleza. Eu sofri muito com isso esse ano, e o Fortaleza também. Quando começavam a brigar o time perdia, não ganhava, a energia era ruim porque havia ali uma disputa, que não faz sentido porque você está disputando com quem é seu irmão”, disse.

“Eu já sentei na mesa com eles e disse: 'Vocês são irmãos, vocês não podem brigar!'. Vocês nem precisam se amar tanto, porque, às vezes, um irmão não gosta do outro. Mas o pai e mãe é o Fortaleza, e vocês estão fazendo mal ao pai e a mãe”, finalizou.

Veja entrevista completa de Marcelo Paz:

Tags