Alvo do Leão, Felipe Jonatan trata lesão e passa férias em Fortaleza

Alvo do Fortaleza, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan está aproveitando o período de férias no Santos para se recuperar de uma lesão que o tirou dos dois últimos jogos do Campeonato Brasileiro de 2022. O defensor está tratando uma lombalgia em uma clínica da capital cearense.

O jogador de 24 anos está sendo atendido por João Paulo Frota, especialista em fisioterapia esportiva. O fisioterapeuta, inclusive, agradeceu a confiança dos médicos santistas Charles Costa e Tom Lucas Pierin.

Felipe Jonatan sentiu uma dor na região lombar no dia 5 de novembro, no empate do Santos em 1 a 1 com o Avaí, na Arena Barueri. Ele pediu substituição aos 20 minutos do primeiro tempo.

Com isso, o jogador desfalcou o Peixe nas derrotas para Botafogo, por 3 a 0, e Fortaleza, por 2 a 0. O escolhido pelo interino Orlando Ribeiro para a vaga dele foi o jovem Lucas Pires.

Ao todo, Felipe Jonatan disputou 36 partidas na temporada, das quais foi titular em 32, e deu duas assistências. O elenco do Alvinegro Praiano se reapresenta no CT Rei Pelé no dia 14 de dezembro.

Na mira do Leão

Na última quarta-feira, 16, o presidente do Fortaleza concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, e afirmou que Felipe Jonatan está no radar do Leão do Pici. O lateral seria uma das alternativas do clube para suprir a saída de Juninho Capixaba.

Com contrato até o fim deste ano, Capixaba negocia sua transferência ao Bragantino, segundo o próprio mandatário, e não deve permanecer.

Felipe Jonatan possui contrato com o Santos até o início de 2025. O jogador de 24 anos já foi alvo de sondagens de times europeus, mas as tratativas não evoluíram.

