Fortaleza anuncia renovação de Vojvoda por mais duas temporadas

Juan Pablo Vojvoda permanecerá no Fortaleza por mais duas temporadas. O clube anunciou a renovação do técnico na manhã desta sexta-feira, 18, através das redes sociais.

O antigo contrato do treinador com o Tricolor iria até o final de 2022. Pelo bom desempenho no Pici, ele atraiu interesses de outros clubes, como o Vasco e Atlético-MG, mas preferiu continuar no Leão.

Tags