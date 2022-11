Fortaleza tem interesse em Wellington Rato e mantém conversas

Meia foi um dos destaques do Atlético-GO e está muito assediado no mercado da bola. O Tricolor é uma das equipes que manifestou interesse no atleta

Enquanto aguarda uma resposta do técnico Juan Pablo Vojvoda, a diretoria do Fortaleza faz os primeiros contatos no mercado da bola, em busca de reforços para a temporada 2023. Um dos jogadores sondados pelo Leão é o meia Wellington Rato, do Atlético-GO.

O Esportes O POVO apurou que existem conversas com o atleta, mas o Tricolor ainda não fez uma proposta oficial. Outras equipes da Série A também estão interessadas no jogador, que recebeu sondagens de São Paulo, Cruzeiro e Vasco da Gama. Ainda não há definição quanto ao futuro do meia.

Sobre o assunto Paz pede humildade no Fortaleza e fim de brigas entre organizadas

Presidente do Fortaleza confirma interesse em Felipe Jonatan

Vojvoda recusa proposta do Vasco, segundo portal

Juninho Capixaba não fica no Fortaleza para 2023

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Atlético-GO, em 2022, Rato disputou 70 partidas, fez 15 gols e deu sete assistências. Ele já havia defendido o Dragão no Campeonato Brasileiro de 2020, após ser retirado do Ferroviário, quando jogava a Série C daquele ano. O meia ofensivo, de 30 anos, chegou a jogar no Japão ano passado, emprestado.

O contrato de Wellington Rato com o Atlético-GO vai até o fim do ano que vem, mas ele não deve ficar na equipe goiana, que vai disputar a Série B em 2023. Nos próximos dias, o jogador deve avançar nas negociações com a equipe que escolher para jogar na próxima temporada.



Com Afonso Ribeiro

Tags