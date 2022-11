Paz sobre interesse do Fortaleza a jogadores do Ceará: "É algo que pode acontecer"

O mandatário do Tricolor lembrou alguns casos nos quais houve contratações de jogadores do rival, sendo Thiago Galhardo o mais recente, e que essa movimentação no mercado é natural

O presidente do Fortaleza não descartou a possibilidade de contratar jogadores do Ceará para a próxima temporada. Em entrevista exclusiva ao Esportes do POVO na última quarta-feira, 16, Marcelo Paz elogiou alguns atletas do rival alvinegro e que não vê “problema nenhum” em abrir negociação caso eles deixem Porangabuçu neste fim de ano.

“O Ceará tem muitos bons jogadores, é inegável. Não vou citar nomes aqui porque citaria cinco ou seis jogadores, e se algum deles não for ficar no Ceará e atender a nossa necessidade de posição eu não vejo problema nenhum”, disse.

+ Paz pede humildade no Fortaleza e fim de brigas entre organizadas

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O mandatário do Tricolor lembrou alguns casos nos quais houve contratações de jogadores do rival, sendo Thiago Galhardo o mais recente, e que essa movimentação no mercado é “algo que pode acontecer naturalmente”.

“Outras (vezes) ao longo dessa caminhada, Juninho veio para o Fortaleza, Bergson, o próprio Galhardo que tinha uma identificação com o Ceará hoje está no Fortaleza. Então isso é algo que pode acontecer naturalmente”, explicou.

Sobre o assunto Marcelo Paz, do Fortaleza, valoriza busca pelo penta no estadual: "Vou trabalhar para isso"

Fortaleza conta com Marcelo Boeck após aposentadoria e deve oferecer novo cargo

Fortaleza tem interesse em Wellington Rato e mantém conversas

Presidente promete elenco mais forte em 2023

Marcelo Paz falou que o Fortaleza pretende procurar jogadores de qualidade e que em algumas posições o time deve ter mais jogadores para atender a demanda do calendário de competições na próxima temporada, e garante que o Leão do Pici vai começar 2023 com um elenco melhor em relação ao início de 2022.

“O importante é a gente ter qualidade e em alguns setores também (ter) quantidade. É necessária a reposição, a troca de um jogo para outro, cartão, lesão, viagem. O que eu posso garantir ao torcedor é que teremos a ideia de que vamos começar 2023 com um elenco melhor que começou em 2022”, afirmou.

+ Fortaleza: Marcelo Paz diz que ainda aguarda resposta de Vojvoda

Confira a entrevista completa de Marcelo Paz na íntegra



Tags