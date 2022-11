Proposta do Fortaleza para Vojvoda tem contrato longo e investimento em reforços

Para tentar segurar Juan Pablo Vojvoda no comando técnico do Fortaleza, a diretoria do clube apresentou um projeto esportivo robusto ao treinador argentino, que avalia a proposta em casa, ao lado da família, na Argentina.

Na reunião da última quinta-feira, 10, onde o presidente e os dois vices do Tricolor discutiram com Vojvoda a temporada 2022, foram apresentados ao técnico os planos para 2023, bem como alguns objetivos traçados.

A questão financeira não esteve em pauta, porque é tratada diretamente com o representante de Vojvoda, mas é óbvio que haverá uma valorização salarial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O vínculo que a diretoria quer ter com o argentino, desta vez, é mais longo. Foi oferecido um contrato com duração até o fim da gestão de Marcelo Paz, que vai até dezembro de 2024. A estabilidade está apoiada no respaldo que o treinador tem com os dirigentes, mesmo em momentos de dificuldade.

O investimento no elenco promete ser ousado. Além da reposição de algumas peças que devem sair, a diretoria prometeu mais reforços, de modo a tornar o grupo maior e mais forte, dando mais opções para que a comissão técnica possa rodar os atletas, devido às muitas competições.

No início da temporada, poderá até haver uma divisão de elenco, entre as competições regionais (Cearense e Copa do Nordeste) e a Copa Libertadores da América. Com o avançar da temporada, no entanto, a tendência é que se faça rodízio. O intuito é não repetir a situação de 2022, quando o Leão foi bem no torneio internacional e mal no começo do Brasileiro.

Melhorias na estrutura do clube também foram integradas na proposta. O próprio Vojvoda já havia pedido a ampliação do campo do centro de excelência Alcides Santos. O investimento em tecnologia também deve aumentar, já que o treinador gosta de trabalhar com o que de mais moderno existe para o futebol.

Quanto às ambições do Tricolor para 2023, está a aspiração pelo pentacampeonato cearense e o tri da Copa do Nordeste, além de mais uma vez disputar o mata-mata da Copa do Libertadores (após a fase de grupos). Na Série A, o Fortaleza quer brigar na primeira parte da tabela de classificação.

A diretoria tricolor segue confiante na renovação de Vojvoda, não só pelo projeto apresentado, mas pela relação com o treinador. Disputado no mercado, o argentino tem propostas de Vasco e Santos e também é cobiçado por Corinthians e Atlético-MG.

Com Afonso Ribeiro

Tags