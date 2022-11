Conmebol define data do sorteio da pré-Libertadores de 2023

Único representante cearense, o Leão do Pici irá iniciar a caminhada dentro da competição na segunda fase

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) definiu nesta quinta-feira, 17, a data do sorteio da pré-Libertadores de 2023. Os confrontos das fases iniciais da competição serão definidos no dia 21 de dezembro, às 12 horas (horário de Brasília), em Luque, no Paraguai, na sede da entidade.



O Fortaleza será o único representante cearense e nordestino na competição internacional, na próxima temporada. Dessa forma, o Tricolor estará de olho no sorteio do próximo mês, já que irá iniciar a caminhada dentro da competição na segunda fase da pré-Libertadores.

Os prováveis adversários do escrete vermelho-azul-e-branco já estão quase todos definidos. Das 19 vagas destinadas à fase prévia da Libertadores, 17 já foram ocupadas. Apenas as duas equipes da Colômbia ainda faltam ser conhecidas, o que deve acontecer até o final deste mês.

Veja os representantes de cada país:

Brasil: Fortaleza e Atlético-MG

Argentina: Huracán

Bolívia: Always Ready e Nacional Potosí

Chile: Curicó Unido e Magallanes

Colômbia: a conhecer

Equador: Universidad Católica e El Nacional

Paraguai: Cerro Porteño e Nacional

Peru: Sporting Cristal e Sport Huancayo

Uruguai: Deportivo Maldonado e Boston River

Venezuela: Carabobo e Zamora

Destes clubes, o Fortaleza poderá enfrentar todos, com exceção do Atlético-MG, por ser do mesmo país.

