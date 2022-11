Fortaleza: Marcelo Paz diz que ainda aguarda resposta de Vojvoda

Em entrevista exclusiva, o presidente do Tricolor revelou que ainda não tem a resposta do técnico argentino sobre a renovação

O presidente Marcelo Paz afirmou que ainda aguarda a resposta do técnico Juan Pablo Vojvoda sobre permanência no Fortaleza. O mandatário do Leão do Pici concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta quarta-feira, 16, e falou sobre a negociação com o argentino.

“Não, ainda não temos resposta. Eu tive uma conversa com Vojvoda na manhã quinta-feira passada, 10. Eu, Geraldo Luciano e Alex Santiago nos reunimos com ele, com tempo, apresentamos o projeto, o que queremos de trabalho, alinhamento com o que ele deseja, estrutura, perfil de elenco… Não falamos de valores naquele momento, porque isso se trata com o empresário, e foi uma conversa muito boa, na qual ele ponderou tudo o que achava”, afirmou.

Valorizado no mercado, Vojvoda atraiu interesse de alguns clubes para a próxima temporada, são os casos de Vasco, Atlético-MG e Corinthians, que buscam um novo treinador. Marcelo Paz falou sobre a concorrência pelo argentino.

“Se ele não vai para o Vasco já é um concorrente a menos. Se ele não vai para o Atlético-MG já é um (outro) concorrente a menos”, disse o Marcelo Paz após ficar ciente da circulação de notícias da recusa de Vojvoda a propostas de outras equipes, e abordou sobre o interesse de outros clubes: “Mas tem o Corinthians, tem clubes do exterior também, como o Elche, da Espanha”, disse.

Conforme apurou o Esportes O POVO, a diretoria do Fortaleza apresentou um projeto esportivo robusto ao treinador argentino para a extensão de vínculo, que envolve um investimento forte no elenco. O clube tem o desejo de renovar o contrato com o comandante até o final de 2024, quando encerra o mandato de Marcelo Paz.

Confira a entrevista completa com Marcelo Paz na íntegra

