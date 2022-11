Fortaleza: Marcelo Paz valoriza busca pelo penta no estadual: "Vou trabalhar para isso"

Leão do Pici pode ser campeão do Campeonato Cearense pelo quinto ano consecutivo na próxima temporada

A próxima edição do Campeonato Cearense poderá marcar mais um feito inédito na história do Fortaleza. O Tricolor do Pici terá a oportunidade de sagrar-se pentacampeão (cinco títulos em sequência) do estadual pela primeira vez. Por isso, o presidente Marcelo Paz, em entrevista exclusiva ao programa Esportes do Povo nesta quarta-feira, 16, valorizou a competição:

“Claro que quero (ser penta). Vou trabalhar para isso. O Campeonato Cearense é muito importante. Eu repito uma frase de Fernando Pessoa, que diz que o rio mais bonito do mundo é o que passa na frente da minha janela. Então o campeonato mais importante do mundo é o cearense, porque é onde a gente cresceu, viveu, aprendeu, se emocionou, ganhou, perdeu”, afirmou.

Além da possível conquista de um pentacampeonato, Marcelo Paz utilizou da rivalidade histórica entre Fortaleza e Ceará para aumentar ainda mais a importância do estadual de 2023. Atualmente, Leão e Vovô estão empatados com a mesma quantidade de títulos no Cearense: 45. Por isso, a próxima edição da competição poderá servir de desempate:

“Então não dá para a gente achar que não vale, ainda mais no contexto da busca de um pentacampeonato, de que os dois clubes oficialmente estão com 45 títulos. Eu contesto cinco títulos do Ceará, mas são oficiais. Tem que respeitar, porque são oficiais, embora eu conteste. Quem ganhar vai para 46. Pode ser nenhum dos dois também, pode ter alguma surpresa. No caso da gente, acontecendo (o título), além de ir para 46 títulos, seria um penta inédito, visto em campo. Então vale muito”, comentou.

Porém, o Fortaleza não terá apenas o Cearense para disputar no começo da próxima temporada. O Leão também irá disputar a pré-Libertadores, que também tem sua importância financeira e esportiva para o clube. Por isso, Marcelo Paz ressaltou a importância de saber conciliar todos os compromissos:

“Mas a gente tem que conciliar tudo isso, porque dos dois jogos da Libertadores (2ª fase), já vai para uma terceira fase, que já garante Libertadores ou Sula. Aí vem mais dois (jogos). Se for para a Libertadores, ganha uma premiação muito grande. Então também vale pra caramba. Então a gente tem que saber conciliar tudo isso”, ressaltou.

