Fortaleza conta com Marcelo Boeck após aposentadoria e deve oferecer novo cargo

Anunciada no último dia 9, com direito a "volta olímpica" emocionada após a goleada por 6 a 0 sobre o RB Bragantino, a aposentadoria do goleiro Marcelo Boeck não deve encerrar o ciclo dele no Pici. O Esportes O POVO apurou que o Fortaleza quer contar com o profissional em 2023, agora em nova função, e estuda qual cargo oferecer no departamento de futebol.

O ex-camisa 1 defendeu o Tricolor por seis temporadas, disputando da Série C à Copa Libertadores, e se tornou ídolo da torcida, além de figura importante internamente pela liderança.

Durante este período, foram 159 partidas disputadas e sete títulos conquistados: quatro do Campeonato Cearense (2019, 2020, 2021 e 2022), dois da Copa do Nordeste (2019 e 2022) e um da Série B do Campeonato Brasileiro (2018).

Prestes a completar 38 anos — quase 20 deles no futebol profissional —, o gaúcho de Vera Cruz decidiu pendurar as chuteiras e as luvas. A aposentadoria já era esperada pelo Leão nas últimas semanas, mas a despedida emocionada diante da torcida, sem aviso prévio, chamou a atenção.

Pelo espírito de liderança, papel ativo nos bastidores e identificação com o clube, a diretoria entende que Marcelo Boeck seria uma figura importante para a temporada 2023. Por isso, pretende oferecer uma nova função ao ex-arqueiro, provavelmente mais ligado à parte técnica — coordenador técnico ou uma peça que faça elo entre o elenco profissional e as categorias de base.

Na reta final da carreira debaixo das traves, o camisa 1 já se preparava para a nova etapa profissional e fazia cursos ligados ao futebol, tanto da área de gestão como de treinador.

"Isso é uma questão de necessidade do clube, oportunidade e se eles veem essa capacidade em mim. Tem que associar essas três coisas, porque eu sempre falo que acima de qualquer pessoa, de qualquer história, existe o Fortaleza. Fortaleza tem que estar acima de tudo e todos. Se é bom para o Fortaleza, o Fortaleza não me convida, me convoca", disse Boeck ao Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, no último dia 10.

