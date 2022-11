Juninho Capixaba não fica no Fortaleza para 2023

Lateral-esquerdo tinha proposta do Fortaleza em mãos, porém, bastante assediado no mercado, optou pelo convite do Red Bull Bragantino

O lateral-esquerdo Juninho Capixaba não seguirá no Fortaleza para a temporada 2023. Com muitas propostas na mão, ele optou por aceitar o convite do Red Bull Bragantino e em breve será anunciado pelo time de Bragança Paulista.

Destaque do Fortaleza em 2022, Capixaba foi bastante assediado no mercado, tendo sido procurado por oito clubes. Ele havia afirmado em setembro, em entrevista ao Esportes O POVO, que o Tricolor era uma prioridade, mas que avaliaria todas as propostas que chegassem.

Com a camisa 29 do Fortaleza, Juninho Capixaba atuou em 59 partidas. Marcou três gols e foi o autor de nove assistências. Ele também liderou muitos índices dentro do elenco tricolor.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele estava emprestado do Fortaleza, mas pertence ao Grêmio e tem contrato até o fim de maio.



Tags