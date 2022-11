"Ainda não decidi", diz Vojvoda sobre permanência no Fortaleza

Treinador possui contrato com o Tricolor do Pici até o final de 2022. Clube e técnico já conversam sobre uma renovação, embora haja concorrência de outros grandes clubes brasileiros

O Fortaleza fez neste domingo, 13, o último jogo do ano. Em entrevista coletiva após a vitória diante do Santos, o técnico Juan Pablo Vojvoda comentou sobre sua permanência no clube. O argentino disse que ainda não decidiu seu futuro e que espera tomar uma decisão nos próximos 10 dias. Ele ainda agradeceu pelas homenagens que recebeu da torcida.

“Ainda não decidi. Sou totalmente sincero. Agradeço. Vocês sabem que teve um reconhecimento muito grande a todo o Castelão que fez toda essa festa (antes da partida contra o Atlético-GO). Foi inesquecível para mim e para toda minha família. Mas, minha cabeça estava focada nessa partida. Falei com a diretoria. Tivemos uma boa reunião e ficamos com uma semana a 10 dias para responder e tomar todos a melhor decisão para o clube”, disse.

Juan Pablo Vojvoda possui contrato com o Fortaleza até o final de 2022. Time e técnico já conversam sobre uma renovação, embora haja concorrência de outros grandes clubes brasileiros. Ele ressaltou a paixão do povo nordestino e afirmou que as homenagens que recebeu antes do jogo contra o Atlético-GO na Arena Castelão também pesam na sua decisão.

“Tem um peso (homenagem da torcida). O povo nordestino tem algo especial. Eu vivi isso e minha família também, eles sentiram quando estiveram aqui. Mas, isso é o futebol, é profissional. Tenho que tomar uma decisão para a minha carreira. Mas, eu penso futebol muito ligado à paixão e no Nordeste eu sinto essa paixão e agradeço. Tenho que tomar essa decisão com a cabeça fria, tranquila e o coração também muitas vezes intervém nessas decisões. Eu prefiro que a decisão seja com calma”, pontuou.

O treinador afirmou que ainda não avaliou outras propostas, pois sua estava concentrado no trabalho no clube do Pici. “Minha cabeça tem de estar em quem me contratou e meu contrato era até esta última partida. Minha cabeça não devia estar em outros objetivos. Minha cabeça deveria estar no profissional, neste clube porque foi este clube quem me abriu portas para o futebol brasileiro e porque tenho um contrato firmado. Devo responder ao clube que me deu trabalho e isso é muito importante. Agora que terminou a última partida, abriram possibilidades, mas no Fortaleza também com a avaliação do ano”, completou.



