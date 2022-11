Vojvoda agradece torcida do Fortaleza por mosaico no Castelão: "Sentimento único"

Em coletiva, Vojvoda agradeceu aos torcedores pela festa e revelou ter ficado surpreendido com as imagens da família dele no mosaico

Apesar do empate do Fortaleza por 1 a 1 contra o Atlético-GO, o clima foi de festa da torcida tricolor nas arquibancadas, onde foi erguido um mosaico em homenagem ao técnico Juan Pablo Vojvoda pela trajetória vitoriosa no Leão do Pici.

Em coletiva, Vojvoda agradeceu aos torcedores pela festa e revelou ter ficado surpreendido com as imagens da família dele no mosaico.

“A verdade é que eu não esperava uma festa assim. Eu estava concentrado e sabia que fariam um mosaico, mas aí fizeram uma surpresa. Estava muito surpreendido. Primeiro não entendi quando apareceu minha família, imaginava que eram imagens belas, mas agradecer primeiro ao torcedor do Fortaleza, a cada um deles, por essa recepção, e agradecer também aos jogadores e a todo o clube”, agradeceu.

O técnico aproveitou o momento para agradecer às pessoas próximas a ele dentro do clube, nas quais acreditavam no processo de recuperação da equipe no campeonato, e também aos torcedores do time, que manifestavam apoio ao argentino no dia a dia.

“E nos momentos ruins, isso há que destacar, estava perto de pessoas próximas e eles conversavam comigo e falavam: ‘tranquilo, professor, estamos orando por você’; e isso é muito importante para mim, onde necessitava energia. Ao torcedor do Fortaleza também. No dia a dia, gente que eu não conhecia, mas que estavam perto de mim, eles acreditavam (na recuperação)”, afirmou.

Surpresa com presença da família no estádio

Vojvoda afirmou que o momento gerou “um sentimento único” e que não esperava a presença dos filhos e da esposa no mosaico e tampouco da presença da família dele no estádio.

“Um sentimento único. Um sentimento que nunca havia experimentado. Muita surpresa, eu esperava o mosaico, mas não esperava as fotos dos meus filhos e da minha esposa no mosaico, tampouco esperava minha mãe e meu irmão nas arquibancadas”, falou.

O argentino também disse que não conseguiu se concentrar no início da partida devido a homenagem.

“Quando começou o jogo eu trabalhei minha cabeça para estar muito focado na partida. Trabalhei com minha comissão técnica, a qual agradeço: ‘se eu baixar o foco, você tem que estar com foco na partida’, e acho que os primeiros cinco aos dez minutos do primeiro tempo isso (mosaico) ainda estava na minha cabeça, mas voltar ao foco (jogo) era importante. E a partir dos 10 minutos minha cabeça já estava focada na análise do jogo”, revelou o argentino, que brincou pela “sinceridade” na coletiva.



