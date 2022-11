"É fruto de muito trabalho", ressalta Galhardo sobre vaga do Fortaleza na Libertadores

Com o triunfo diante do Santos, a equipe encerrou a Série A 2022 na 8ª posição com 55 pontos e garantiu classificação para a competição continental

O Fortaleza confirmou a grande reação no returno da Série A com a vaga na fase preliminar da Libertadores. A equipe venceu o Santos por 2 a 0, neste domingo, 13, na Vila Belmiro. Após classificação, Thiago Galhardo destacou que é um feito histórico e “ fruto de muito trabalho”.

"Fico feliz. É fruto de muito trabalho. Quando chegamos, as contratações, todos tinham muitas dúvidas. Na minha primeira coletiva, falei que o objetivo era sair da zona de rebaixamento e depois buscar a Sul-Americana. A gente consegue algo histórico, que nunca foi feito nesses 20 anos e nem vão fazer nos próximos 20, 30", frisou.

Com o triunfo, a equipe encerrou a Série A 2022 na 8ª posição com 55 pontos. O time comandado por Vojvoda assegurou a vaga depois de vencer e contar com um empate do América-MG diante do Atlético-GO.

Fortaleza na Libertadores

Esta será a segunda vez que o Tricolor do Pici participará na maior competição internacional de clubes do continente. Em 2021, o Leão se classificou para a fase de grupos da Libertadores ao terminar a Série A na quarta colocação. O time de Vojvoda chegou até as oitavas de final, quando foi eliminado pelo Estudiantes-ARG.



