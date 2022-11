Imprensa argentina repercute mosaico em homenagem a Vojvoda

Com exaltação à torcida do Fortaleza, a publicação ressalta a tentativa dos torcedores tricolores de convencer o treinador a não sair do clube no fim da temporada

O mosaico em homenagem ao técnico Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, exibido nas arquibancadas do Castelão antes da partida contra o Atlético-GO no domingo, 6, repercutiu no Diario Olé, tradicional jornal esportivo da Argentina.



Com exaltação à torcida do Fortaleza, a publicação ressalta a tentativa dos torcedores tricolores de convencer o treinador a não sair do clube no fim da temporada. Além disso, destacou os feitos de Vojvoda na carreira e na sua trajetória dentro do Leão.

"Como seu futuro, no momento, é incerto, os torcedores do Fortaleza lhe mostraram o seu agradecimento e tentam convencê-lo de todas as maneiras para que fique", diz trecho da matéria do Olé. "O que fará o argentino?", questiona o diário esportivo.

A homenagem

A princípio, uma imagem do comandante argentino foi erguida no formato 3D, enquanto a palavra "intensidad", tão pedida pelo técnico desde a sua chegada, foi formada na arquibancada.



Logo depois, um novo desenho 3D emergiu, desta vez com as imagens da esposa e dos três filhos de Vojvoda. O mosaico de papel também mudou: a palavra "intensidad" saiu e entrou a frase "gracias professor".