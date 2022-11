Torcida do Fortaleza aposta em mosaicos para convencer Vojvoda a renovar

O projeto, denominado "El Professor", contará com dois desenhos diferentes, sendo um feito com papéis e uma parte 3D e outro com LEDs

A torcida do Fortaleza prepara uma festa na arquibancada para tentar sensibilizar o técnico Juan Pablo Vojvoda a renovar contrato com o Tricolor. Na partida do próximo domingo, 6, contra o Atlético-GO, mosaicos em homenagem ao argentino serão erguidos.

O projeto, denominado “El Professor”, contará com dois desenhos diferentes, sendo um feito com papéis e uma parte 3D e outro com LEDs. A Equipe Mosaico, responsável pela execução dos mosaicos, não antecipa o conteúdo da homenagem, mas garante que será bastante impactante. “Vai ser de chorar”, garante Jefferson CJ, um dos organizadores.

A promessa da Equipe Mosaico é de algo inovador e marcante. Os integrantes afirmam, inclusive, que a homenagem terá mais elementos que a feita para Rogério Ceni, em 2019, que emocionou o ex-treinador. Ainda não se sabe quanto de espaço da arquibancada será usado para a execução dos mosaicos.

“A ideia é sensibilizar o Vojvoda, para que ele permaneça e continue fazendo esse belo trabalho, mas também (a homenagem é) como forma de gratidão”, comentou Jefferson.

A estimativa da Equipe Mosaico é que R$ 15 mil sejam utilizados para a execução da festa. O grupo já conseguiu onze patrocinadores para ajudar a custear os elementos necessários para colocar tudo em prática.



