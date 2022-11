Fortaleza é o nordestino com mais G-10 na história da Série A de pontos corridos

O Fortaleza garantiu neste domingo, 13, vaga para a Libertadores 2023 ao vencer o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro. Com o triunfo, a equipe encerrou a Série A 2022 na 8ª posição com 55 pontos. Esta é a terceira vez que o time cearense ocupa o G-10 da competição na era dos pontos corridos, sendo o clube nordestino que mais vezes terminou o certame entre os 10 primeiros colocados.

Além desta edição, o Tricolor do Pici esteve no G-10 em outras duas oportunidades. Em 2021, a equipe comandada por Vojvoda fez história ao terminar o torneio na 4ª colocação, somando 58 pontos. Já em 2019, o time ficou na 9ª posição com 53 pontos.

Outros dois clubes da Região já figuram duas vezes entre os 10 mais bem colocados na competição. O Vitória encerrou o Brasileirão de 2013 no 5º lugar e ficou em 10º, em 2008. Já o Sport encerrou a Série A de 2015 na 6ª posição.

Reação no returno

Após registrar a pior campanha do primeiro turno, o Tricolor do Pici apresentou grande reação no returno da Série A. O time contabilizou 12 vitórias, quatro empates e três derrotas nos últimos 19 jogos do certame. Neste recorte, a equipe comandada por Vojvoda somou o terceiro melhor aproveitamento, atrás apenas do vice Internacional e do campeão Palmeiras, respectivamente.



