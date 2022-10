Com folga no sábado, elenco do Fortaleza volta a treinar domingo, de olho no Palmeiras

Como o próximo jogo do Fortaleza só acontecerá na quarta-feira, 2, a comissão técnica deu folga ao elenco tricolor na tarde deste sábado. O time inicia os trabalhos visando o Palmeiras neste domingo, 30, a partir das 9 horas, no centro de excelência Alcides Santos.

+CBF altera horário do jogo entre Palmeiras e Fortaleza pela Série A



Sem jogadores lesionados, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá o grupo todo para trabalhar e montar a melhor estratégia para encarar, fora de casa, o líder do Campeonato Brasileiro. O Leão deve fazer, pelo menos, dois treinos em casa antes de embarcar para São Paulo. O regenerativo já foi feito na sexta-feira, 28.

O volante Lucas Sasha, que teve uma concussão cerebral após uma trombada com o árbitro do jogo diante do Coritiba, está bem e vai treinar com o grupo, mas deve ir aumentando a carga de trabalho aos poucos, devido ao protocolo de recuperação.

O Tricolor não tem ninguém suspenso para enfrentar o Palmeiras na quarta-feira. Com o objetivo de entrar no G-8 da Série A, o Leão vai tentar adiar o título do Porco, arrancando pontos dele, para se manter vivo na briga por vaga na Pré-Libertadores.



