Capixaba classifica pré-Libertadores como "objetivo claro" do Fortaleza na Série A

O Fortaleza alcançou 48 pontos e, além de se livrar completamente da chance de rebaixamento, conseguiu conquistar, pelo menos, uma classificação para a Copa Sul-Americana. Em coletiva cedida na reapresentação, Juninho Capixaba comemorou a vitória diante do Coritiba, elogiou o bom momento do clube na temporada e classificou para objetivo claro para o grupo a vaga na pré-Libertadores.

O atleta pontuou que o Leão aguarda um jogo difícil diante do próximo adversário, o Palmeiras, para adentrar na briga pela fase preliminar do certame internacional. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, 2 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo.

"Vai ser um jogo difícil, como todos os jogos que a gente vem fazendo, como foi contra o Galo e contra o Coritiba. Temos que entrar ligados para chegar lá e fazer um grande jogo e conquistar se possível os três pontos para que a gente possa evoluir e chegar na Libertadores. Acredito que esse é um objetivo claro hoje não só pelos números, mas sim pelo que a equipe vem produzindo nos últimos jogos. Vai ser um jogo muito importante para que a gente possa evoluir e conquistar essa vaga", ressaltou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fortaleza pede mudança de data do jogo contra o Atlético-GO; saiba o motivo

CBF altera horário do jogo entre Palmeiras e Fortaleza pela Série A

Vojvoda vai a Canindé pagar promessa por permanência do Fortaleza na Série A

Atualmente, o Tricolor do Pici briga na primeira parte da tabela, mas não foi assim por toda a temporada. O clube terminou o primeiro turno da Série A na zona de rebaixamento e, na coletiva, o jogador reconheceu e elogiou o atual momento vivido.

"Momento muito importante aqui no Fortaleza. Acredito que foi uma noite mágica com os dois gols ontem, a equipe entrou muito ligada, com uma qualidade de jogo muito grande. (...) Ta sendo um ano muito maravilhoso pra mim. No Fortaleza, tenho uma evolução de 7 para 10 na minha carreira foi muito importante", falou.

Capixaba também pontuou que o elenco está buscando evoluir cada vez mais para alcançar o objetivo claro. "Os jogadores veteranos e novatos buscam uma evolução, pois todos tem objetivo na carreira. São objetivos grandes, talvez fazer algo maior do que foi feito ano passado. Foi um ano mágico, acompanhei de longe e quero fazer esse feito também e deixar o Fortaleza em um lugar em que será gratificante pra mim. Vou lutar até o último jogo pra deixar o Fortaleza na melhor posição possível e no melhor momento", destacou.

Tags