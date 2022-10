Fortaleza pede mudança de data do jogo contra o Atlético-GO; saiba o motivo

Após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informar, nesta sexta-feira, 28, a alteração de horário do jogo contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira, 2, o Fortaleza pediu a mudança de data da partida contra o Atlético-GO, apurou o Esportes O POVO. O motivo alegado pelo clube do Pici é a logística do retorno de São Paulo à capital cearense.

O embate contra o Verdão, no Allianz Parque, que pode definir o título brasileiro, seria realizado às 16 horas, mas passou para as 21h30min a pedido da emissora detentora dos direitos de transmissão da competição. O novo horário afeta a programação do Tricolor, que agora terá que retornar a Fortaleza no dia seguinte ao confronto.

Diante disso, o Leão solicitou à CBF, via Federação Cearense de Futebol (FCF) que o confronto diante do Dragão, na Arena Castelão, passe para dia 6, domingo. A partida está inicialmente agendada para dia 5, sábado, às 19 horas. A entidade nacional já sinalizou de forma positiva e estuda o horário do jogo na nova data.

