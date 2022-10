Com dois gols de Capixaba, Fortaleza vence Coritiba e sobe na tabela da Série A

Leão do Pici superou o Coxa por 3 a 1 na noite desta quinta-feira, 27, na Arena Castelão, e se aproximou do grupo que garante vaga na Libertadores

Em noite inspirada de Juninho Capixaba, o Fortaleza superou o Coritiba na Arena Castelão e conquistou mais um resultado positivo no Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo marcou dois dos três gols da vitória por 3 a 1 na noite desta quinta-feira, 27, pela 34ª rodada da Série A. Romarinho marcou o último tento do Tricolor.

Com a vitória, o Leão do Pici foi aos 48 pontos, pulou para a nona posição da competição e já garantiu, pelo menos, disputar a Copa Sul-Americana na próxima temporada. Agora, o time cearense tentará garantir vaga na Pré-Libertadores.

O jogo

O Fortaleza teve um início avassalador na Arena Castelão. Logo no segundo minuto de bola rolando, o Leão do Pici já estava na frente do placar. Após grande jogada de Tinga, que deu um chapéu no adversário, Juninho Capixaba recebeu na lateral do campo e arriscou dali, cruzado, sem chances para o goleiro Gabriel. A bola ainda acertou a trave antes de morrer no fundo das redes.

No ataque seguinte, o Tricolor quase marcou outro golaço no Gigante da Boa Vista. Thiago Galhardo e Pedro Rocha fizeram uma troca envolvente de passes, antes da bola sobrar para Juninho Capixaba arriscar de fora da área. O chute foi forte, mas sem direção.

Aos 12 minutos, os torcedores do Fortaleza sofreram um susto. Galarza cabeceou dentro da área e a bola acertou o corpo de Juninho Capixaba. O juiz marcou pênalti, mas com o auxílio do VAR viu que o toque foi na barriga do lateral e não na mão. Por isso, o lance foi invalidado.

Por volta dos 20 minutos, a partida precisou ser paralisada para o volante Lucas Sasha, que havia sido substituído há pouco tempo, ser atendido. O atleta do Fortaleza teve um mal-estar no banco de reservas, vomitou, e precisou deixar o estádio de ambulância. Ele estava consciente e foi direcionado ao hospital mais próximo para a realização de exames.

Na metade da primeira etapa, foi a vez do Fortaleza ter um pênalti marcado. Lucas Lima recebeu passe nas costas da defesa e chutou de cobertura. O goleiro do Coxa acabou acertando o meia do Leão durante o movimento de finalização e o árbitro marcou a infração dentro da área. Na cobrança, Galhardo parou em Gabriel, que fez boa defesa.

O Fortaleza só voltou a levar perigo no final da primeira etapa. Ambas com Pedro Rocha. Na primeira, o atacante errou o alvo, enquanto na segunda o arqueiro adversário fez mais uma grade defesa.

Nos acréscimos, o Coxa ainda teve tempo de assustar o goleiro Fernando Miguel. Guillermo ganhou da defesa leonina após cobrança de falta e cabeceou forte. O camisa 16 do Leão estava bem posicionado e fez defesa segura.

O cenário na volta do intervalo foi o mesmo dos minutos finais do primeiro tempo: de boas chances para os dois lados. Aos quatro minutos, o Coritiba ficou perto de empatar com Alef Manga, que finalizou de dentro da área, mas parou em Fernando Miguel que defendeu em dois tempos.

Depois de ver o time visitante quase empatar, o Leão do Pici conseguiu ampliar a vantagem. Juninho Capixaba roubou a bola de Warley na intermediária, infiltrou a área e chutou cruzado, sem chances para o goleiro Gabriel.

Entretanto, o Fortaleza não teve muito tempo para comemorar o segundo gol. Isso porque, apenas quatro minutos depois de ampliar, o Coxa diminuiu a diferença e voltou para a partida. Cadorini ganhou pelo alto de Brítez, saiu de cara com Fernando Miguel e chutou entre o arqueiro e a trave para balançar as redes.

Após o gol sofrido, o técnico Juan Pablo Vojvoda realizou três substituições no Leão, promovendo as entradas de Romarinho, Hércules e Silvio Romero. As alterações surtiram efeito e o Fortaleza voltou a dominar a partida.

O treinador argentino foi certeiro nas mudanças e o Leão do Pici chegou ao terceiro gol em jogada criada por dois atletas que haviam acabado de entrar em campo. Hércules recebeu a bola na lateral da área e cruzou para o meio, onde estava Romarinho, que chutou de primeira e acertou o ângulo de Gabriel para liquidar a fatura na Arena Castelão.

Antes de terminar o jogo, Juninho Capixaba quase marcou o seu terceiro gol na partida. O lateral cobrou falta e acertou a trave de Gabriel, que já estava vendido no lance.

