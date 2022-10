Capixaba desconversa sobre futuro no Fortaleza: "Não posso pensar no amanhã ainda"

Atleta do Leão tem sido sondado por outros clubes dentro e fora do futebol brasileiro

Em alta no Fortaleza, Juninho Capixaba tem sido sondado por outros clubes dentro e fora do futebol brasileiro. Na coletiva desta sexta-feira, 28, o jogador foi questionado sobre qual decisão tomará ao final da temporada entre ficar no Tricolor do Pici ou ir para outro time, mas desconversou.

"Continuo fazendo meu trabalho. No dia a dia tenho focado no Fortaleza e nos nossos objetivos. É bem claro nosso objetivo de, se possível, conseguir uma Libertadores. Não é algo fácil, a gente sabe, são grandes confrontos. A minha cabeça continua no dia a dia. Não posso pensar no amanhã ainda, pois temos que viver o hoje com calma. Meu empresário junto a mim durante a temporada pode tomar a melhor decisão para a minha carreira. No momento prefiro focar no hoje e, talvez, nas férias a gente toma uma decisão", falou o atleta.

Apesar de não dar uma resposta definitiva sobre o seu futuro, Capixaba deixou claro que tem pontos positivos que podem fazê-lo permanecer no Tricolor do Pici após a temporada. "Como eu disse, estou feliz, minha família está feliz, fui bem acolhido aqui. O povo daqui me acolheu muito bem, a torcida do Fortaleza é sem palavras quanto ao carinho que demonstra e a reciprocidade é óbvia. É o melhor momento pra mim na carreira por estar desempenhando regularmente com meu melhor futebol. São diversos pontos positivos que eu poderia falar. No clube, todos tem me tratado super bem. Não tenho pontos negativos", disse ainda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Fortaleza: Caio Alexandre é o jogador com mais desarmes na Série A desde a sua estreia

Capixaba classifica pré-Libertadores como "objetivo claro" do Fortaleza na Série A

CBF altera horário do jogo entre Palmeiras e Fortaleza pela Série A

Dentro do tema saídas e permanências, Juninho Capixaba também falou sobre o futuro de Vojvoda. O atleta pontuou que não tenta influenciar na decisão do argentino e dedicou elogios a ele. "Eu acredito que o Juan (Pablo Vojvoda) é muita vontade. Ele chegou aqui primeiro do que eu e tem feito um trabalho mágico. Acredito que é uma decisão dele. A gente não pode influenciar ele a nada, é algo particular da carreira dele e creio que ele ta em conversas com o clube também e é algo particular dele. O que posso dizer é que o dia com ele é maravilhoso, tenho me surpreendido bastante e isso tem acrescentado a mim não só como atleta, mas como pessoa também. Particularmente, só tenho elogios a ele pois vem fazendo um grande trabalho e isso é brilhante", finalizou.

Tags