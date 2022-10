Sasha revela que teve uma concussão cerebral em jogo do Fortaleza; atleta já recebeu alta

Volante explicou que o mal-estar começou após um choque com o árbitro no início da partida diante do Coritiba

Lucas Sasha, do Fortaleza, revelou que sofreu uma concussão cerebral no duelo contra o Coritiba, nesta quinta-feira, 27. Escalado como titular, o volante sentiu um mal-estar em campo aos 15 minutos do primeiro tempo e foi substituído por Zé Welison. O atleta foi encaminhado para o hospital mais próximo da Arena Castelão. Clube informou nesta sexta-feira, 28, que o atleta já recebeu alta.

O volante explicou, em vídeo divulgado nas redes sociais, que o mal-estar começou após um choque com o árbitro. Depois disso, ele começou a sentir as mãos e os pés formigando até que desmaiou. Ele reforça que, apesar do susto, realizou exames e está bem.

“Para resumir, ontem durante o jogo eu tive uma trombada com o juiz e, para mim foi uma trombada normal, que não tinha acontecido nada e eu continuei jogando. Mas, no fim das contas, eu tive uma concussão cerebral por conta dessa trombada. Eu comecei a sentir meus pés e as minhas mãos formigando, logo tudo começou a rodar, foi quando eu pedi para sair. Depois fora de campo, eu comecei a passar mal, sentir náuseas e acabei desmaiando. Eles optaram por chamar a ambulância e me tirar do campo. É claro que é assustador sair daquele jeito”, disse.

O jogador afirmou que espera estar 100% a partir deste sábado, 28. “Mas, o exame da minha cabeça, coração, sangue deu tudo certo. Estou bem. Passei a noite em casa. Graças a Deus, está tudo bem, foi só um susto. Hoje eu estou em casa de observação e repouso. Espero que a partir de amanhã eu esteja 100%”, destacou.

No banco de reservas, o jogador chegou a vomitar e precisou deixar o estádio de ambulância. Por precaução, o jogador do Tricolor do Pici foi levado ao hospital para realizar exames. Na arquibancada, a torcida gritou “Lucas Sasha” repetidas vezes em homenagem ao jogador.

Em nota, o clube comunicou que todos os exames foram considerados normais e que o atleta já está em casa. “Após a realização de todos os exames, que constataram normais, o volante Lucas Sasha recebeu alta e está bem, em casa. Acompanhado pelo Departamento Médico do clube, o atleta continua em observação”, informa.

