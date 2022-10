Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

15:30 | Out. 28, 2022

Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, 2 de novembro, no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira, 28, a mudança de horário da partida entre Palmeiras e Fortaleza. Válido pela 35ª rodada do Brasileirão, o jogo irá ocorrer na próxima quarta-feira, 2 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo, às 21h45min.

O Tricolor do Pici iniciou a preparação para o embate nesta sexta-feira, um dia após o time vencer o Coritiba por 3 a 1 na Arena Castelão. Com o resultado, a equipe garantiu, pelo menos, vaga na Copa Sul-Americana 2023. Diante do Palestra Itália, a meta é seguir em busca de objetivos maiores.

Na 9ª colocação, o Fortaleza soma 48 pontos na Série A. São 13 vitórias, nove empates e 12 derrotas no certame até o momento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags