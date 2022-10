Fortaleza: Caio Alexandre é o jogador com mais desarmes na Série A desde a sua estreia

Lanterna do Campeonato Brasileiro no primeiro turno, o Fortaleza precisou agir no mercado da bola e foi certeiro nas contratações que realizou na janela de transferências do meio deste ano. Prova disso é o desempenho de Caio Alexandre, último reforço anunciado, que é o atleta da Série A com mais desarmes desde a sua estreia.

A primeira partida de Caio Alexandre pelo Fortaleza foi no Campeonato Brasileiro, na 26ª rodada da competição, quando o Leão foi derrotado por 2 a 1 pelo Fluminense no Maracanã. Desde então, o volante disputou oito partidas e efetuou 27 desarmes (média de 3,4 por jogo), sendo o melhor atleta neste quesito, durante o período em questão.

Na vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba, na noite desta quinta-feira, 27, pelo Brasileirão, Caio Alexandre teve a sua partida com maior número de desarmes no Fortaleza. O volante efetuou seis roubadas de bola durante toda o compromisso.

Antes deste jogo, o máximo de desarmes que o atleta de 23 anos havia feito em uma partida era de quatro. Isso aconteceu nas vitórias sobre o América-MG e Goiás, e nos empates com o Athletico-PR e Juventude.

Veja a quantidade de desarmes de Caio Alexandre por jogo no Brasileirão

Fluminense 2x1 Fortaleza - 2 desarmes

Juventude 1x1 Fortaleza - 4 desarmes

Fortaleza 3x2 Flamengo - 0 desarmes

Athletico-PR 1x1 Fortaleza - 4 desarmes

Fortaleza 2x0 Avaí - 3 desarmes

América-MG 1x2 Fortaleza - 4 desarmes

Fortaleza 3x1 Coritiba - 6 desarmes

