Fortaleza x São Paulo ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Fortaleza e São Paulo se enfrentam hoje, domingo, 8 de maio (08/05), pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Com um jogo a menos, o Fortaleza é a única equipe que ainda não pontuou no Brasileirão e amarga na última posição. Depois da derrota amarga fora de casa para o Corinthians por 1 a 0 na última rodada, o time tem a missão de sair com os três pontos do Castelão, e uma vitória pode fazer com que o Leão escape da zona de rebaixamento, a depender dos demais resultados da rodada.

Na 5° posição da tabela com 7 pontos, o São Paulo encara o Fortaleza vindo de triunfo por 2 a 1 contra o Santos na última rodada. No meio de semana, o Soberano ficou no zero contra o Everton, do Chile, pela Copa Sul-Americana, onde poupou alguns atletas, incluindo o atacante Calleri e o lateral-direito Rafinha, que devem estar em campo contra o Tricolor do Pici.

Fortaleza x São Paulo ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Fortaleza x São Paulo

Escalação provável

Fortaleza

3-5-2: Tinga, Titi e Benevenuto; Lucas Crispim, Hércules, Felipe, Lucas Lima e Yago Pikachu; Moisés e Silvio Romero. Técnico: Vojvoda.

São Paulo

4-4-2: Jandrei, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Andrés Colorado, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Alisson; Eder e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Quando será Fortaleza x São Paulo

Hoje, domingo, 8 de maio (08/05), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Fortaleza x São Paulo

Arena Castelão, em Fortaleza, Ceará



