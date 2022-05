Atlético-GO x Goiás ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Jogo do Brasileirão Série A 2022 entre Atlético-GO x Goiás será disputado hoje, 8, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Atlético-GO e Goiás se enfrentam hoje, domingo, 8 de maio (08/05), pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Goiás, às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere e do canal aberto Globo. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Os primeiros embates entre os dois times foram pela final do Goiano, e quem levou a melhor foi o Atlético-GO. Na ida, vitória do Dragão 1 a 0. Na volta, mesmo cenário por 3 a 1.

Atlético-GO e Goiás ainda amargam nenhuma vitória na competição nacional. O primeiro soma apenas três pontos e ocupa a 17ª colocação. Já o segundo está uma posição abaixo, com duas unidades. Juventude e Fortaleza completam o Z-4. (Com Gazeta Esportiva)

Atlético-GO x Goiás ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Globo: canal aberto

Brasileirão Série A 2022 - Atlético-GO x Goiás

Escalação provável

Atlético-GO

Ronaldo; Hayner (Dudu), Wanderson, Ramon Menezes e Arthur Henrique; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Léo Pereira, Churin e Shaylon.

Goiás

Tadeu; Caetano, Reynaldo e Sidnei; Apodi, Diego, Henrique Lordelo, Elvis e Danilo Barcelos; Dadá Belmonte e Pedro Raul.

Quando será Atlético-GO x Goiás

Hoje, domingo, 8 de maio (08/05), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Atlético-GO x Goiás

Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Goiás



