Cruzeiro x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam hoje, domingo, 8 de maio (08/05), pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais, às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere e do canal aberto Globo. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

As duas equipes chegam embaladas por conta de bons resultados. Ambos ganharam seus jogos na rodada passada por 2 a 0. O Grêmio bateu o CRB em casa. Já o Cruzeiro desbancou a Chapecoense em Santa Catarina.

Em termos de escalação o Grêmio segue sem poder contar com o lateral-direito Edílson, com dores na coxa direita. O setor vai ficar com Rodrigo Ferreira. O volante Matheus Frizzo, insatisfeito com a reserva, foi afastado.

O meia Leonardo Pais, com lesão constatada na coxa esquerda, e fica de fora. Geovane assume o posto. O técnico Paulo Pezzolano deverá manter, nas demais posições, o time que derrotou a Chapecoense. (Com Gazeta Esportiva)

Cruzeiro x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Globo: canal aberto

Brasileirão Série B 2022 - Cruzeiro x Grêmio

Escalação provável

Cruzeiro

Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Oliveira e Eduardo Brock; Geovane, Willian Oliveira, Neto Moura e Matheus Bidu; Jajá, Luvannor e Edu.

Grêmio

Brenno, Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello, Lucas Silva e Elias; Gabriel Teixeira e Diego Souza.

Quando será Cruzeiro x Grêmio

Hoje, domingo, 8 de maio (08/05), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Cruzeiro x Grêmio

Estádio Independência, em Belo Horizonte, Minas Gerais



