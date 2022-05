Juventude x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Juventude e Internacional se enfrentam hoje, domingo, 8 de maio (08/05), pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere e no canal fechado SporTV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Internacional pode ter uma novidade na partida. Contratado no último dia da janela de transferências, o meia Alan Patrick será relacionado para o jogo, como informou o técnico Mano Menezes na coletiva após o empate diante do Guaireña, pela Sul-Americana.

Do lado do Juventude, a equipe ainda não venceu na competição. O time de Eduardo Baptista contabiliza dois empates, contra Botafogo e RB Bragantino, e duas derrotas, diante de América-MG e Cuiabá. (Com Gazeta Esportiva)

Juventude x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

SporTV: canal fechado

Brasileirão Série A 2022 - Juventude x Internacional

Escalação provável

Juventude

César; Rodrigo Soares, Paulo Miranda, Rafael Forster e William Matheus; Yuri Lima, Jadson e Marlon; Paulinho Moccelin, Pitta e Capixaba.

Internacional

Daniel; Bustos, Mercado, Bruno Mendez e Renê; Rodrigo Dourado, Edenilson e De Pena; Mauricio (David), Wanderson e Alemão.

Quando será Juventude x Internacional

Hoje, domingo, 8 de maio (08/05), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Juventude x Internacional

Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul



