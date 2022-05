Flamengo x Botafogo ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Flamengo e Botafogo se enfrentam hoje, domingo, 8 de maio (08/05), pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, Distrito Federal, às 11 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Com campanhas praticamente iguais no nacional, o confronto pode servir para dar moral às duas equipes, que vêm de tropeços na competição. O Rubro-Negro perdeu para o Athletico-PR na Arena da Baixada enquanto o Alvinegro empatou em casa com o vice-lanterna Juventude.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Ninho do Urubu, o técnico Paulo Sousa continua convivendo com o excesso de jogadores fora de combate por questões físicas. Além disso, a irregularidade do time em campo pressiona o português, que ainda teve que enfrentar uma polêmica envolvendo o ex-técnico rubro-negro, Jorge Jesus, nos últimos dias. O Mister, que está no Rio, teria afirmado desejar retornar ao Flamengo.

Do lado de General Severiano, apesar do time ter recebido reforços e estar disputando somente o Brasileiro, a equipe ainda não deslanchou. Sob o comando de Luís Castro, o Botafogo estreou com derrota para o Corinthians no Engenhão, venceu o Ceará fora de casa e empatou com Atlético-GO e Juventude.

Com cinco pontos, mesma contagem do Flamengo, que também tem uma vitória, dois empates e uma derrota, o Fogão aparece em 13º lugar na tabela, uma posição atrás do rival. (Com Gazeta Esportiva)

Flamengo x Botafogo ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Flamengo x Botafogo

Escalação provável

Flamengo

Santos (Hugo), Willian Arão, David Luiz e Filipe Luis; Isla, João Gomes, Thiago Maia e Arrascaeta; Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique.

Botafogo

Gatito Fernández, Renzo Saravia, Joel Carli (Klaus), Víctor Cuesta e Daniel Borges; Patrick de Paula, Luís Oyama e Chay; Diego Gonçalves, Victor Sá e Erison.

Quando será Flamengo x Botafogo

Hoje, domingo, 8 de maio (08/05), às 11 horas (horário de Brasília)

Onde será Flamengo x Botafogo

Estádio Mané Garrincha, em Brasília, Distrito Federal



Tags