RB Bragantino x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

RB Bragantino e Corinthians se enfrentam hoje, domingo, 8 de maio (08/05), pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo, às 18 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Como sempre, o português deve mandar a campo uma equipe mesclada entre jovens e experientes, dando descanso a algumas peças que atuaram contra o Cali. Rafael Ramos deve iniciar pelo lado direito e nomes como Adson e Júnior Moraes podem ganhar espaço. Róger Guedes deve estar entre os titulares. O volante Du Queiroz, que tem jogado bastante com VP, falou sobre o duelo:

Do outro lado, Artur, que estava se recuperando de lesão, foi relacionado contra o Vélez e entrou no segundo tempo, podendo estar entre os titulares neste domingo. A baixa é do técnico Maurício Barbieri, que está com covid-19 e deve permanecer fora, e de Ramon, que recebeu o cartão vermelho contra o Ceará.

RB Bragantino x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - RB Bragantino x Corinthians

Escalação provável

RB Bragantino

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Renan, Luan Cândido; Eric Ramires (Jadsom), Lucas Evangelista, Hyoran; Helinho, Ytalo e Sorriso.

Corinthians

Cássio; Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton; Du Queiroz (Cantillo), Maycon e Renato Augusto; Adson, Róger Guedes e Júnior Moraes.

Quando será RB Bragantino x Corinthians

Hoje, domingo, 8 de maio (08/05), às 18 horas (horário de Brasília)

Onde será RB Bragantino x Corinthians

Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo



