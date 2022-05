Santos x Cuiabá ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Santos e Cuiabá se enfrentam hoje, domingo, 8 de maio (08/05), pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no Estádio Vila Belmiro, em Santos, São Paulo, às 18 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Peixe está na 6ª colocação do Brasileirão, com sete pontos. Na Vila, o Alvinegro Praiano bateu o Coritiba por 2 a 1 e o América-MG por 3 a 0. Com Bustos, o Santos venceu todos os quatro jogos que disputou no Alçapão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para a partida, o treinador argentino não deve contar com Ângelo, com uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita. O jovem de 17 anos é o grande nome do Santos no Campeonato Brasileiro.

O Cuiabá, por sua vez, também tem início positivo de torneio nacional. O Dourado está na 7ª posição, com os mesmos sete pontos do Peixe. O time comandado por Pintado vem de uma derrota por 2 a 1 para o Racing-ARG, em casa, pela Sul-Americana.

No Brasileirão, o Cuiabá tem campanha positiva jogando como visitante. São dois jogos e duas vitórias, contra Fortaleza e Juventude. Pintado não contará com o meia Camilo (lesão no tornozelo) e o lateral-direito João Lucas (suspenso) para o confronto em Santos. (Com Gazeta Esportiva)

Santos x Cuiabá ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Santos x Cuiabá

Escalação provável

Santos

João Paulo; Madson, Velázquez, Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Zanocelo, Felipe Jonatan, Jhojan Julio; Léo Baptistão (Ricardo Goulart) e Marcos Leonardo.

Cuiabá

Walter; Daniel Guedes, Marllon, Alan Empereur, Uendel; Marcão SIlva, Pepê; Marquinhos, Valdívia, Éverton; André.

Quando será Santos x Cuiabá

Hoje, domingo, 8 de maio (08/05), às 18 horas (horário de Brasília)

Onde será Santos x Cuiabá

Estádio Vila Belmiro, em Santos, São Paulo



Tags