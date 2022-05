Palmeiras x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Palmeiras e Fluminense se enfrentam hoje, domingo, 8 de maio (08/05), pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no Estádio Allianz Parque, em São Paulo, às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere e do canal aberto Globo. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Além de Luan e Jailson, que se recuperam de lesão na coxa esquerda e rompimento do ligamento cruzado do joelho direito, respectivamente, Gabriel Veron aumentou a lista de desfalques do Palmeiras. O atacante sofreu um edema na coxa esquerda e não ficará à disposição do treinador português.

Pelo lado do Fluminense, o desfalque é o volante André, suspenso por ter sido expulso na derrota de 3 a 2 para o Coritiba. Nonato deve assumir o posto. O restante da escalação deve ser a mesma que venceu o Junior. Fernando Diniz projeta uma partida dura contra o Palmeiras. (Com Gazeta Esportiva)

Palmeiras x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Globo: canal aberto

Brasileirão Série A 2022 - Palmeiras x Fluminense

Escalação provável

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony.

Fluminense

Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Cris Silva; Nonato, Yago Felipe e Paulo Henrique Ganso; Willian, Luiz Henrique e Germán Cano.

Quando será Palmeiras x Fluminense

Hoje, domingo, 8 de maio (08/05), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Palmeiras x Fluminense

Estádio Mané Garrincha, em Brasília, Distrito Federal



