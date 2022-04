Vojvoda exalta espírito de luta do Fortaleza: "É o sofrimento de ser campeão"

Com a vitória sobre o Sport na final da Copa do Nordeste, o técnico conquistou o segundo título da carreira, ambos pelo Fortaleza

O Fortaleza sagrou-se campeão da Copa do Nordeste na noite deste domingo, 3. Debaixo de chuva, com um homem a menos e um apagão na Arena Castelão, o Tricolor do Pici venceu o Sport por 1 a 0. Em coletiva pós-jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda agradeceu aos jogadores, ressaltou as más condições do gramado e comemorou o título. O argentino conquistou o segundo título da carreira, ambos pelo Leão.

"O espírito de luta no jogo foi como deve ser. Estou muito agradecido a cada um dos atletas. Muito agradecido por estar à frente desse grupo. Parabenizar cada um deles e agora desfrutar disso. Ser campeão do Nordeste não é fácil, é muito difícil. O Fortaleza conseguiu pela segunda vez na sua história. Jogadores vão ficar na história do Fortaleza. O torcedor está muito feliz e merece esta felicidade. Agora é o momento de desfrutar e terça já pensar nas próximas competições", comemorou.

A partida teve poucas chances reais de gol. O pênalti convertido por Yago Pikachu aos 47 minutos do primeiro tempo foi decisiva para a conquista do Leão. "No primeiro tempo fizemos uma partida muito eficaz e mereceu ganhar o jogo. No segundo tempo, as condições de clima e de campo. É bonito ganhar uma final desta maneira, é o sofrimento de ser campeão", destacou.

A equipe comandada por Vojvoda conquistou o título invicto da competição, com sete vitórias e cinco empates em 12 jogos disputados. "A avaliação não pode ser só de uma partida, tem de ser da Copa inteira. Quando alguém consegue um título como esse tão importante para todo o Nordeste, principalmente para nosso clube, temos que lembrar cada partida que jogamos. Nós conseguimos a Copa sendo campeão invicto, tendo jogos a cada três dias. Eu acho que o grupo merece essa alegria", ressaltou.

A qualidade do jogo ficou comprometida por um gramado pesado, devido à chuva que caiu antes, no intervalo e na reta final da etapa complementar. "Eu posso analisar o primeiro tempo e 15 ou 20 minutos do segundo tempo. Uma análise tática é muito difícil faltando 20 minutos. Tinha muita chuva, o campo não estava em condições. É muito difícil analisar taticamente, somente posso analisar o coração e o espírito dos jogadores e isso me deixa muito satisfeito", completou.

