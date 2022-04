Campeão invicto, Fortaleza registra 2ª melhor campanha desde retomada da Copa do Nordeste

Leão do Pici bateu o recorde de gols marcados em uma edição do Nordestão e conquistou bicampeonato da competição após vencer o Sport por 1 a 0 na noite deste domingo, 3, na Arena Castelão

Com gol marcado por Yago Pikachu, o Fortaleza venceu o Sport-PE por 1 a 0 na noite deste domingo, 20, na Arena Castelão, e conquistou a Copa do Nordeste pela segunda vez na sua história. Além do título invicto da competição, o Tricolor do Pici registrou a segunda melhor campanha do certame regional desde a sua retomada, em 2013.

Com sete vitórias e cinco empates em 12 jogos disputados, além de 26 gols anotados e apenas oito sofridos, o Leão encerrou sua participação no Nordestão 2022 com 72% de aproveitamento, campanha que só foi superada pela do Bahia em 2017. Na ocasião, o Esquadrão sagrou-se campeão do torneio com 75% de aproveitamento.

Em 12 partidas, o time baiano venceu oito, empatou três e perdeu uma. Foram 23 gols marcados e cinco sofridos. A derrota na fase de grupos impediu o Bahia de ser campeão invicto, mas o Esquadrão possui a melhor campanha por ter somado mais pontos durante o certame.

O Leão do Pici superou o Bahia e registou o melhor ataque de uma edição desde 2013, quando o torneio regional voltou a ser disputado. O time comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda balançou as redes em 26 oportunidades, média de 2,1 gols marcado por jogo.

Confira as cinco melhores campanha da Copa do Nordeste desde 2013

Bahia - 2017 | 75% de aproveitamento (8 vitórias, 3 empates e uma derrota, com 23 gols marcados e 5 sofridos) Fortaleza - 2022 | 72% de aproveitamento (7 vitórias e 5 empates, com 26 gols marcados e 8 sofridos) Ceará - 2020 | 72% de aproveitamento (7 vitórias e 5 empates, com 21 gols marcados e 10 sofridos) Ceará - 2015 | 72% de aproveitamento (7 vitórias e 5 empates , com 16 gols marcados e 8 sofridos) Fortaleza - 2019 | 69% de aproveitamento (7 vitórias, 4 empates e uma derrota, com 19 gols marcados e 6 sofridos)

