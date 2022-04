No Fortaleza, Vojvoda conquista o segundo título da carreira

Além de boas campanhas, o treinador soma no currículo o título do Campeonato Cearense e agora ostenta a conquista da Copa do Nordeste

Com a vitória sobre o Sport na final da Copa do Nordeste neste domingo, 3, o técnico Juan Pablo Vojvoda conquistou o segundo título da carreira, ambos pelo Fortaleza.

Em menos de um ano no comando do Tricolor, o treinador argentino soma agora dois títulos no currículo e já caminha em busca do terceiro. O Leão do Pici decide a final do Campeonato Cearense contra o Caucaia, nos próximos dias 10 e 23 de abril.

Sobre o assunto Fortaleza derrota o Sport por 1 a 0 e conquista o título do Nordestão de forma invicta

Confira a lista de jogadores bicampeões da Copa do Nordeste pelo Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Começando a carreira como treinador interino do Newell’s Old Boys, da Argentina, Vojvoda treinou mais cinco times na carreira: Defensa y Justicia, Talleres, Huracán, Unión La Calera e Fortaleza.

E apesar de ter realizado grandes feitos nas equipes, como eliminar o São Paulo na Sul-Americana pelo Talleres e levar o Unión La Calera ao segundo lugar no Campeonato Chileno - a melhor colocação do clube na história - foi no Leão do Pici que o comandante de 46 anos conquistou os primeiro títulos da carreira de treinador.

Tags