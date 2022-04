Fortaleza: Moisés é eleito o craque das finais da Copa do Nordeste

O atacante Moisés, do Fortaleza, foi eleito o craque dos jogos finais da Copa do Nordeste pela organização do torneio. O atleta de 25 anos foi peça importante nas ações ofensivas da equipe na vitória por 1 a 0 sobre Sport, na noite deste domingo, 3, triunfo que garantiu o título regional para o Tricolor do Pici.

Na partida contra o clube pernambucano, foi através de uma jogada individual protagonizada por Moisés que o Leão cearense conseguiu abrir o placar. No lance, o atacante driblou o zagueiro Rafael Thyere dentro da grande área, mas foi derrubado de forma faltosa e o árbitro assinalou a penalidade, convertida por Yago Pikachu posteriormente.

Ao longo do Nordestão, Moisés entrou em campo 10 vezes, marcou três gols e deu duas assistências, finalizando o torneio como vice-artilheiro do elenco tricolor, ao lado de outros três jogadores: Silvio Romero, Depietri e Romarinho.

Além das vezes que balançou as redes, o atacante também se destacou pela boa capacidade nos dribles e foi, entre todos atletas que disputaram o certame regional, o mais eficiente nesse quesito, com 14 dribles certos de 17 tentativas, o que representa média de acerto de 82%.

