Fortaleza fatura R$ 3,56 milhões em campanha do título da Copa do Nordeste

Além da cifra milionária, Tricolor do Pici garantiu vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil 2023

Além do título de campeão da Copa do Nordeste em 2022, a vitória do Fortaleza por 1 a 0 sobre o Sport-PE, na noite deste domingo, na Arena Castelão, garantiu a premiação no valor de R$ 1 milhão para o Leão do Pici. A cota dada ao vencedor da competição regional se soma aos R$ 2,56 milhões já arrecadados pelo clube nas fases anteriores, totalizando R$ 3,56 milhões em bonificações para os cofres tricolores.

Os R$ 2,56 milhões de premiação que o Fortaleza já havia garantido antes da final eram referentes à cota de participação na competição (R$ 1,91 milhão), e bonificações pelas classificações nas quartas de final, após vencer o Atlético-BA (R$ 300 mil) e nas semifinais, quando o time leonino passou pelo Náutico-PE (R$ 350 mil).

Além da cifra milionária, o título garantiu ao Fortaleza a classificação direta à terceira fase da Copa do Brasil em 2023. De acordo com o regulamento do certame nacional, além dos times que participam da Libertadores, os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e Série B do Campeonato Brasileiro.

